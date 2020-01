Sci di fondo oggi, Team Sprint Dresda 2020: orario d’inizio, programma, tv e streaming (Di domenica 12 gennaio 2020) Secondo giorno di Sprint a Dresda, dove ha luogo la Team Sprint a tecnica libera tanto per gli uomini quanto per le donne. Si tratta del secondo appuntamento dell’annata in questo senso, dopo quelli di Planica nel finale di 2019, in cui Norvegia e Svezia misero a segno doppiette rispettivamente al maschile e al femminile. Si tratta, in quest’occasione, di una coppia di Team Sprint profondamente diverse da quelle slovene, soprattutto tra gli uomini, dove quasi tutti big norvegesi e russi è assente, il che lascia spazio a numerose possibili soluzioni. Favorita è senz’altro la Francia, visto lo stato di forma di Lucas Chanavat, vincitore individuale ieri, ma un ruolo di primo piano può giocarlo l’Italia, se Federico Pellegrino riuscirà a trascinare Stefan Zelger all’ultimo atto. Tra le donne, invece, pur con varie assenze c’è la possibilità di un bel ... Leggi la notizia su oasport

