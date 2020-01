Sci alpino, Federica Brignone precede Marta Bassino nel superG della combinata di Altenmarkt 2020! E’ lotta per la vittoria! (Di domenica 12 gennaio 2020) L’Italia sogna dopo la prima prova della combinata di Altenmarkt (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Federica Brignone, infatti, comanda la classifica davanti a Marta Bassino. Un risultato davvero eccellente per le due nostre campionesse che hanno sfruttato una pista ed una tracciatura particolarmente tecniche. La valdostana, che partiva come grande favorita della prova odierna, è stata impeccabile nel superGigante, chiuso con il tempo di 1:13.80, ed è risultata perfetta in ogni momento della sua discesa e, soprattutto, veloce ed efficace. Alle sue spalle, a soli 22 centesimi, Marta Bassino che, ancora una volta, risponde presente. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo è pronta a contendere il successo alla connazionale per una grande conferma in questa stagione. A questo punto le azzurre si giocheranno il tutto per tutto nello slalom che prenderà il ... Leggi la notizia su oasport

