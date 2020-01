Scherma, Coppa del Mondo Katowice: terzo posto e pass olimpico per le fiorettiste azzurre. La Russia vince la prova a squadre (Di domenica 12 gennaio 2020) Si è da poco conclusa la prova a squadre di fioretto femminile della tappa di Coppa del Mondo di Katowice. Alle azzurre sarebbero bastati una manciata di punti per staccare il pass olimpico. Con il podio conquistato in Polonia l’Italia del fioretto femminile si è assicurata la possibilità di partecipare a Tokyo 2020. A trionfare nella tappa polacca è stata la nazionale della Russia che ha superato in finale 45-42 la Francia. Le azzurre hanno dovuto affrontare nella sfida per il podio gli Stati Uniti, sconfitto col punteggio di 45-18. Il quartetto italiano è stato composto da Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo che puntano senza mezzi termini al podio anche nell’evento a cinque cerchi. Esordio morbido per l’Italia che ha superato di slancio Taipei con punteggio di 45-18. Decisamente più complicata la sfida dei quarti contro ... Leggi la notizia su oasport

