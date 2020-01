Principe William: “Ho badato sempre a Harry, ora basta” (Di domenica 12 gennaio 2020) Lunedì 13 gennaio è previsto un vertice d’emergenza con la Regina Elisabetta per discutere dell’uscita di scena di Harry e Meghan, ma nel frattempo il Principe William si sfoga al Sunday Times. Principe William: “Non siamo più squadra” L’uscita dalla famiglia reale di Harry e Meghan non ha sconvolto solo la Regina Elisabetta. Compensibilmente, anche il Principe William è affranto dalla decisione presa dal fratello pochi giorni e non si dà pace. Lunedì 13 gennaio è previsto un vertice d’urgenza alla tenuta Sandringham, voluto espressamente dalla Regina che vuole risolvere questa incomprensione una volta per tutte, ma nel frattempo William ha voluto rompere il silenzio, rilasciando dichiarazioni dure al Sunday times: “Ho messo il braccio intorno a mio fratello per tutta la vita. Non ce la faccio più, non siamo più una squadra. Io non posso fare ... Leggi la notizia su notizie

HuffPostItalia : Il principe William: 'Ho sempre tenuto il braccio attorno a mio fratello Harry. Non posso più: siamo entità separat… - infoitcultura : Principe William si sfoga: “Ho tenuto il mio braccio attorno a Harry per tutta la vita, adesso siamo… - infoitcultura : Il principe William: 'Ho sempre tenuto il braccio attorno a mio fratello Harry. Non posso più: siamo entità separat… -