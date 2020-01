Pennsylvania, torturano cervo: adolescenti rischiano 37 anni di carcere (Di domenica 12 gennaio 2020) In Pennsylvania due adolescenti hanno postato un video in cui torturano un povero cervo in un bosco. Dura la reazione sui social, che ora vogliono infliggere una severa condanna carceraria tramite una petizione. Pennsylvania, adolescenti rischiano carcere In Pennyslivania (USA), due adolescenti hanno postato sui social un video diventato virale, ma che ha sconvolto tutti. I due ragazzi, infatti, nel video torturano un cervo in un bosco, tra calci e risate. Venerdì 10 gennaio Alex Smith (18 anni) e l’amico 17enne sono finiti davanti alla Pennyslivania Game Commision e all’ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Jefferson, accusati di violenza su animali, corruzione nei confronti di un minore e manomissione di prove fisiche. Per il maggiorenne, il rischio è quello di ottenere una condanna per 37 anni di carcere, mentre il minorenne sconterebbe la pena in un ... Leggi la notizia su notizie

