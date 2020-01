Nuove espulsioni di militari sauditi dagli Stati Uniti (Di domenica 12 gennaio 2020) Secondo quanto riportato dall’agenzia si stampa Agi, a seguito delle indagini per la sparatoria avvenuta nella base navale americana di Pensacola, in Florida, gli Stati Uniti hanno deciso l’estradizione di circa una decina di cittadini dell’Arabia Saudita. I militari sauditi sono Stati accusati di essere vicini ad ideali di estremismo religioso e nei loro supporti digitali sono state ritrovate immagini e riproduzioni pedo-pornografiche. Il rapporto sui fatti del 6 dicembre è stato redatto dall’unità investigativa dell’FBI. Le indagini sono scattate a seguito della sparatoria nella base d’addestramento della marina militare, che nello scorso dicembre era stata teatro dalle strage avvenuta per mano di Ahmed Mohammed Alshamrani, un ufficiale saudita di 21 anni in forza alle truppe americane. In quell’occasione persero la vita quattro persone (tre ... Leggi la notizia su it.insideover

