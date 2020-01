Nora Amile, annuncia: “Mi ritiro in convento”Sono casta da 10 mesi (Di domenica 12 gennaio 2020) L’ex Pupa Nora Amile è casta da 10 mesi e annuncia di volersi ritirare in convento per concentrarsi sulla sua anima Nora Amile, ospite a Storie Italiane, programma condotto da EleoNora Daniele su Rasi 1, rivela di voler entrare in convento. Molti la conoscono per aver preso parte diversi anni fa alla prima edizione de La Pupa e il Secchione, con la conduzione di Enrico Papi. E adesso torna a farsi sentire proprio quando il programma è tornato di nuovo in tv. La modella italo-marocchina nella puntata della Daniele ha parlato del suo passato. Nora ha rivelato che il padre la torturava e voleva portarla in Marocco, ma lei è voluta rimanere. Dopo aver preso parte al programma con Papi sperava di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, dopo l’esperienza in quel programma non ha avuto fortuna in tv, anzi è caduta in depressione ed è stata molto male. Per fortuna è ... Leggi la notizia su kontrokultura

