Meteo | Vortice Polare verso il CAOS | Burrasche | Freddo e Neve

Gennaio 2020: il Meteo di questo Inverno è influenzato dal Vortice Polare che continua ad essere fortissimo quasi a tutte le quote. Le proiezioni Meteo a lungo termine prospettano dei cambiamenti abbastanza importanti, ma non un suo Split, bensì l'area del Vortice Polare si propagherà verso sud con una serie di anse generando ondate di maltempo sparse lungo il nostro Emisfero. Di tale avviso è anche il Centro Meteo Europeo con le sue proiezioni a 45 giorni, di cui abbiamo proposto un'analisi. Nel corso delle prossime due settimane il Vortice Polare tenderà a divenire più intenso, con un incremento del numero di anse che si spingeranno verso sud, caoticamente nel nostro Emisfero, si presenteranno assai acute, capaci di generare delle intense saccature con scambi di masse d'aria secondo i Meridiani. Questo attiverebbe maltempo e Freddo.

