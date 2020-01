Meteo prossima settimana, la caduta del SUPER ANTICICLONE. Ecco quando (Di domenica 12 gennaio 2020) Il dominio dell'alta pressione sull'Italia non conosce ancora sostanziali interruzioni, sebbene messo a dura prova in questi ultimi giorni dall'azione combinata di infiltrazioni atlantiche con una blanda depressione posizionata sul vicino Nord Africa. La forza del Vortice Polare, ancora molto attivo, resta la vera garanzia per l'ANTICICLONE proteso verso le nostre latitudini. L'attività energica del Vortice Polare manterrà intense correnti zonali atlantiche sul Nord Europa, rigenerando ancora la fascia anticiclonica più a sud. In sostanza, per i prossimi giorni la situazione non varierà più di tanto, con inverno che resterà quindi ancora in stallo sin dopo metà mese, per tutta la prima parte della nuova settimana. Avremo quindi il protrarsi di una fase evolutiva poco dinamica, con sempre l'ANTICICLONE "mangia inverno" e le perturbazioni più organizzate ben lontane ... Leggi la notizia su meteogiornale

