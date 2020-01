Mattia Santori: "Al Governo chiediamo discontinuità" (Di domenica 12 gennaio 2020) “Il Governo Conte? Non è nato in una condizione facile, partendo ad agosto con una finanziaria difficile da fare, ma non si nota discontinuità rispetto al modo gretto di fare politica sulla sicurezza di Salvini, secondo il ‘sentiment’ che sento in giro e che posso riferire. Sembra di essere tornati a quando la sinistra non faceva la legge sul conflitto di interessi di Berlusconi, una volta andata al Governo”. Lo ha detto il leader delle Sardine Mattia Santori a Mezz’Ora in Più su Rai Tre.“Il Pd si è messo in discussione e gli va dato atto. E’ il partito che ci ha dato più ascolto e mostra un’apertura vera verso di noi. Per noi è troppo presto per capire se partecipare a questa fase, noi siamo in fase di gestazione. Anche il Pd deve capire come presentarsi in questo processo di rinnovamento. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

PiazzapulitaLA7 : Dal nostro punto di vista in Emilia Romagna è in corso una campagna straordinaria. La popolazione si mobilita duran… - PiazzapulitaLA7 : Le sfide del Governo e il voto in Emilia Romagna sempre più vicino. Tra gli ospiti di stasera uno dei fondatori d… - holdon80 : RT @lorepregliasco: Anche le sardine andrebbero studiate come possibile fenomeno di 'populismo antipopulista' (sto sentendo Mattia Santori… -