Luciana Littizzetto si assenta a Che tempo che fa e telefona in diretta (Di domenica 12 gennaio 2020) Che tempo che fa, Luciana Littizzetto assente dopo la caduta: la telefonata in diretta a Fabio Fazio Non è potuta intervenire nella puntata di Che tempo che fa di stasera, domenica 12 gennaio 2020, Luciana Littizzetto, da anni braccio destro di Fabio Fazio, rimasta ferita qualche settimana fa in seguito ad una brutta caduta avvenuta per strada. E’ successo pochi giorni prima di Capodanno: Luciana Littizzetto, come appena detto, è scivolata per strada rompendosi un braccio e una gamba, come si può vedere nella foto in alto, mandata in onda stasera da Fabio Fazio a Che tempo che fa. E proprio per via della sua assenza, Luciana Littizzetto ha deciso di partecipare, anche se solo con una telefonata, alla diretta. Fabio Fazio fa una battuta sull’incidente di Luciana Littizzetto, che telefona a Che tempo che fa La telefonata di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa è avvenuta ... Leggi la notizia su lanostratv

damy85twit : RT @EmaPaladino: La Carfagna e gli occhi da 'porca trota' (cit. Luciana Littizzetto) #CTCF @lucianinalitti - EmaPaladino : La Carfagna e gli occhi da 'porca trota' (cit. Luciana Littizzetto) #CTCF @lucianinalitti - Unf_Tweet : UN GRANDISSIMO IN BOCCA AL LUPO A @lucianinalitti #LucianaLittizzetto chiama in diretta #Chetempochefa e spieg… -