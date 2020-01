LIVE Olimpia Milano-Treviso, Serie A basket 2020 in DIRETTA: palla a due all’Allianz Cloud (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH! 11:58 I QUINTETTI TITOLARI: Milano: Sykes, Moraschini, Roll, Scola, Tarczewski; Treviso: Nikolic, Logan, Alviti, Cooke, Fotu. 11:54 Presentazione delle due squadre in corso, pochi minuti alla palla a due. 11:50 Dieci minuti circa all’inizio di questo anticipo di mezzogiorno. Arbitri della contesa sono Manuel Mazzoni, Gianluca Sardella e Sergio Noce. 11:45 Oltre ai due indisponibili non saranno della partita Shelvin Mack e Aaron White; il primo è ormai fuori rosa mentre l’ex Zalgiris non ha ancora convinto a pieno il coach catanese che in campionato lo lascia spesso fuori. 11:40 Ettore Messina dovrà fare a meno degli acciaccati Vladimir Micov e Sergio Rodriguez; l’assenza dei due migliori realizzatori di squadra (12.2 e 13 punti di media) è occasione per gli altri di avere più minuti e responsabilità in ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Treviso, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Treviso Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Trevis… - Pianeta_Basket : LIVE LBA - Mezzogiorno al PalaLido tra Olimpia Milano e Treviso -