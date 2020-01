Juve campione d’inverno con il doppio dei punti del Napoli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Se a settembre qualcuno l’avesse detto, lo avrebbero preso per pazzo: la Juventus chiude il girone d’andata in testa, ed è campione d’inverno con il doppio dei punti del Napoli. 48 contro i 24 della squadra di Gattuso. I bianconeri vincono a Roma, 2-1, con un uno-due nei primi dieci minuti: vantaggio di Demiral e immediato raddoppio su calcio di rigore di Cristiano Ronaldo. La Roma tenta di reagire, perde Zaniolo per un infortunio al ginocchio che pare molto grave, e poi accorcia le distanze nella ripresa con un rigore di Perotti, fischiato per un mani in area di Alex Sandro. Il titolo di campione di inverno non porta però benissimo a Maurizio Sarri. Il primato a metà campionato è andato solo due volte a una squadra che poi non ha vinto lo scudetto. Sempre la stessa — nel 2015 – 2016 e nel 2017-2018 — e con lo stesso allenatore: il Napoli di Sarri, appunto. L'articolo ... Leggi la notizia su ilnapolista

