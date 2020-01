Hammamet: Pierfrancesco Favino si trasforma in Bettino Craxi, ecco come (Di domenica 12 gennaio 2020) Per interpretare Bettino Craxi in Hammamet, Pierfrancesco Favino si è sottoposto a lunghissime sedute di trucco che hanno dato come risultato una somiglianza impressionante. In Hammamet, per circa 120 minuti, Pierfrancesco Favino è sparito per lasciare spazio a Bettino Craxi, protagonista ingombrante che era chiamato a interpretare e che è riuscito a evocare con un'interpretazione che, da molti, è stata già definita da Oscar. Merito del talento indiscusso di Pierfrancesco Favino ma anche del trucco che l'ha letteralmente trasformato in Craxi. "Il trucco era diventato un rituale quotidiano sul set e solo i due truccatori al mattino mi vedevano con la mia faccia" ha raccontato l'attore romano davanti alle telecamere di Verissimo. E ha aggiunto un piccolo dettaglio che spiega bene quanto alla troupe ... Leggi la notizia su movieplayer

