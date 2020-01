Giovanni Custodero non ce l’ha fatta: morto il calciatore malato di sarcoma osseo (Di domenica 12 gennaio 2020) Giovanni Custodero è scomparso questa mattina: il calciatore malato di sarcoma osseo non ce l’ha fatta. Nei giorni scorsi era stata pubblicata una lettera Giovanni Custodero è scomparso poche ore fa dopo la sua dura battaglia contro il sarcoma osseo di cui era affetto. Il giovane, di appena 27 anni, aveva scelto la sedazione profonda, … L'articolo Giovanni Custodero non ce l’ha fatta: morto il calciatore malato di sarcoma osseo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

fattoquotidiano : Giovanni Custodero, è morto il calciatore 25enne di Fasano malato di tumore: aveva chiesto di entrare in coma farma… - Corriere : Il calciatore di 27 anni e l’annuncio: «Ho il cancro, da domani avrò la sedazione profonda» - fattoquotidiano : Giovanni Custodero, la famiglia del 25enne che ha scelto la sedazione: “Guerriero sorridente. Ora riposa tranquillo… -