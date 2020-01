Giorgia Palmas, un fan tira in ballo le nozze con Magnini: la sua reazione (Di domenica 12 gennaio 2020) Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano. L’ex conduttrice di Paperissima Sprint esprime lo stato d’animo anche a un follower sui social Ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno annunciato le imminenti nozze. L’ex conduttrice di Paperissima Sprint ha spiegato che il lieto evento è fissato per marzo. Erano seduti in pigiama sul divano a guardare la tivù, quando, improvvisamente, il nuotatore ha radunato lei, sua figlia e i genitori di lei fuori. L’ha bendata e li ha condotti in auto alla loro futura casa. Nel momento in cui ha aperto gli occhi e compreso di trovarsi lì, non riusciva a realizzare. Credeva fosse già il suo regalo di Natale. Era felice e commossa. Primo ricordo ad atmosfera natalizia Filippo Magnini, visibilmente toccato, ha confermato la versione di Giorgia Palmas. Le ha voluto fare una sorpresa nella loro nuova abitazione dove ... Leggi la notizia su kontrokultura

