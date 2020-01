Emilia Romagna, Santori (Sardine): “No a 20 anni di Salvini. Governo? Serve discontinuità. Noi diversi geneticamente da M5s” (Di domenica 12 gennaio 2020) Le elezioni in Emilia Romagna? “Speriamo di non avere 20 anni di Salvini”. Il Movimento 5 Stelle? “Siamo diversi geneticamente”. Il Pd? “L’unico che ci ha dato ascolto, è un partito che si è messo in discussione”. Il Governo Conte 2? “Serve discontinuità col passato”. Il futuro delle Sardine? “A marzo presenteremo una proposta di organizzazione nazionale”. Parola di Mattia Santori, uno dei fondatori del movimento che ha riempito oltre 200 piazze negli ultimi due mesi e che, ospite di Lucia Annunciata a Mezz’ora in più, ha spiegato quale saranno le prossime mosse delle Sardine e chiarito il loro rapporto con i partiti. Il tutto anche e soprattutto alla luce della proposta arrivata nelle scorse ore dal segretario dem Nicola Zingaretti, che ha annunciato lo scioglimento del Pd dopo le regionali e la conseguente nascita ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

