Christian De Sica super ospite a Sanremo: "Mi piacerebbe condurlo" - (Di domenica 12 gennaio 2020) Sandra Rondini L'attore e showman sarà sul palco dell'Ariston nella serata finale del Festival, insieme a tutto il resto del cast del nuovo film di Fausto Brizzi, "La mia banda suona il pop" Christian De Sica sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo, il prossimo sabato 8 febbraio. L'anticipazione, come si legge su AdnKronos, arriva dallo stesso attore, che si è detto molto felice di poter salire sul palcoscenico dell’Ariston. Intervenendo nel corso del programma "Viva Sanremo" di Radio2 condotto da Pino Strabioli l’attore e showman romano ha annunciato la sua presenza a Sanremo nella serata di chiusura del Festival che inizia il prossimo 4 febbraio, precisando anche che non sarà da solo sul palco. "Parteciperò insieme a Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini e andremo su quel palco a cantare la canzone che abbiamo inciso per il ... Leggi la notizia su ilgiornale

zazoomblog : Sanremo 2020: Christian De Sica al Festival per promuovere il film di Fausto Brizzi - #Sanremo #2020: #Christian… - lamescolanza : #Sanremo, Christian De Sica: 'Ospite all'Ariston per la finale' - Frances61084111 : RT @ilmessaggeroit: #Christian de sica ospite alla serata finale di Sanremo: «Parteciperò, ma come cantante» -