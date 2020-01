Che Tempo che Fa, Ilary Blasi si lascia andare e parla di un quarto figlio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ilary Blasi si sta godendo la sua famiglia a pieno questo periodo di serenità e spensieratezza. Dopo una vacanza alle Maldive con la sua famiglia, A Che Tempo che Fa, con Fabio Fazio, ha ripercorso i momenti più emozionanti ed interessanti della sua carriera e ha raccontato divertenti aneddoti. Ilary Blasi, tra ironia ed emozione, ha condiviso con Fabio Fazio ricordi e progetti futuri. Fu proprio a Che Tempo che Fa, infatti, che la conduttrice ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Sembra ieri, e invece sono già passati circa quindici anni. Nel fratTempo, le cose per l’ex letterina sono cambiate molto. Oltre il suo primogenito Cristian, ha avuto altri due bambine: Chanel e Isabel. Con Francesco Totti ha costruito una delle famiglie più conosciute e apprezzate del mondo dello spettacolo. E se l’ex calciatore vorrebbe un altro figlio, la Blasi frena sulla possibilità di ... Leggi la notizia su dilei

astro_luca : Winter landscapes: Etna dressed in white, a familiar sight that always takes me back in time. Paesaggi invernali:… - CarloCalenda : 6 anni su Twitter, superarti i 200.000 follower. Ho provato a usarlo x rispondere e non solo come megafono. Molta i… - berlusconi : ???? Quella del 26 gennaio in Emilia Romagna è una sfida che fino a poco tempo fa sembrava impossibile e invece abbia… -