Capitano della Ong multato: "Non potevo permettere che morissero" (Di domenica 12 gennaio 2020) Ha ricevuto una sanzione da 300mila euro. Claus Peter Reisch, comandante della nave ong Marie Eleonore, sanzionato per non avere rispettato il decreto sicurezza bis Leggi la notizia su repubblica

LegaSalvini : ++ IL 60% DEGLI ITALIANI STA CON MATTEO SALVINI ++ Alla faccia degli insulti della sinistra: gli italiani stanno s… - figurinepanini : Nel giorno del suo compleanno ricordiamo Davide Astori, l’ex capitano della @acffiorentina, scomparso il 4 marzo 20… - SkySport : Il ricordo del capitano della #Fiorentina #DavideAstori #DA13 #SkySport -