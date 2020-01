"AZZOLINA HA COPIATO LA TESI"/ Salvini, "si dimetta": Ministra Miur "non è un plagio" (Di domenica 12 gennaio 2020) 'Lucia AZZOLINA ha COPIATO la TESI': Salvini 'si dimetta'. La neo-Ministra M5s del Miur replica alle accuse 'non è un plagio, leader della Lega non studia' Leggi la notizia su ilsussidiario

LegaSalvini : ENNESIMA GRANA NEL M5S: 'IL MINISTRO HA COPIATO LA TESI DI LAUREA' LA GRILLINA LUCIA AZZOLINA È STATA ACCUSATA DI A… - SkyTG24 : Azzolina avrebbe copiato la tesi, bufera sulla ministra - fanpage : Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha 'copiato' la tesi, è bufera. Salvini: 'Si dimetta' -