Amore | gioco e follia il fil rouge del Carnevale di Venezia in programma dall’8 al 25

Ruoterà intorno al tema dell'Amore declinato insieme al gioco e a un pizzico di follia l'edizione 2020 del Carnevale di Venezia, che animerà dall'8 al 25 febbraio il centro storico e la terraferma con un fitto calendario di appuntamenti. Centocinquanta eventi, 50 iniziative per bambini e ragazzi, altrettante rassegne culturali con la partecipazione di oltre 300 artisti. Tutti gli spettacoli della tradizione saranno confermati, con qualche novità in più come l'evento, ancora a sorpresa, in programma in piazza San Marco per il giorno di San Valentino, festa degli innamorati. Imponente la macchina organizzativa, per un budget di due milioni di euro, (di cui metà sostenuti da sponsor), coordinata su indicazione dell'Amministrazione comunale da Vela, con il coinvolgimento delle istituzioni culturali cittadine, delle società partecipate e il coordinamento delle forze dell'ordine.

