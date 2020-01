Aereo abbattuto in Iran, l'avviso "muto" e l'ordine mancato: ecco gli errori dietro il disastro (Di domenica 12 gennaio 2020) Il volo Ukranian Airline 752 non avrebbe mai dovuto partire da Teheran la notte del disastro. Il comandante della forza aeronautica delle Guardie rivoluzionarie Amir Ali Hayizadeh aveva chiesto che... Leggi la notizia su ilmessaggero

NicolaPorro : L’#Iran dopo aver negato per giorni l’evidenza alla fine ammette di aver abbattuto il #Boeing737 ucraino. Ma c’è un… - Agenzia_Ansa : L'Iran ammette: l'aereo ucraino abbattuto per un errore umano - repubblica : Iran, aereo abbattuto per 'errore umano', È stato scambiato per un 'velivolo ostile'. Rohani: 'Imperdonabile' [aggi… -