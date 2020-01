Tuttosport: Napoli, sondaggio per Castrovilli con la Fiorentina (Di sabato 11 gennaio 2020) Napoli inarrestabile in questo avvio di calciomercato. Dopo aver chiuso per Demme e Lobotka il club di De Laurentiis non appare intenzionato a fermarsi ma a quanto riporta Tuttosport si sarebbe inserito in concorrenza con Inter e Juve e avrebbe fatto un sondaggio per Castrovilli con la Fiorentina Chiesa è un elemento che vale tra i 60 e i 70 milioni, cifra che potrebbe rispondere alla definizione di «cifra giusta» accennata da Commisso e che è nelle possibilità di Juventus e Inter. Club che potrebbero trovarsi di fronte anche per Gaetano Castrovilli, sul quale il patron viola prova ad alzare le barricate: «Ha un contratto lungo, rinnovato di recente, sta facendo ottime cose e mi auguro di tenerlo per molto tempo». L’Inter si è già mossa con decisione per il centrocampista rivelazione di questa prima parte di stagione, la Juventus al momento si è solamente informata mentre il ... Leggi la notizia su ilnapolista

