Stash e Francesca Tocca: “Faceva lo gnorri”, cos’è successo durante l’esibizione (Di sabato 11 gennaio 2020) Francesca Tocca strega Stash Fiordispino: ad Amici 19 un’esibizione che “colpisce” Non è la prima volta che succede ma è divertente segnalarvi ogni volta i siparietti tra Maria De Filippi e Stash Fiordispino dopo l’esibizione di Francesca Tocca. Anche perché oggi è successo qualcosa di più: la ballerina si è esibita con Valentin Alexandru, e … L'articolo Stash e Francesca Tocca: “Faceva lo gnorri”, cos’è successo durante l’esibizione proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

CarmenAmbrosio7 : RT @Kolored97: La faccia di Stash quando guarda Francesca...sei sgamabile Fiordispino sappilo, ancora non dimentico il siparietto della pun… - Morretz97 : RT @sogniappesi____: IO COME STASH CON FRANCESCA QUANDO VEDO UMBERTO #Amici19 - sogniappesi____ : IO COME STASH CON FRANCESCA QUANDO VEDO UMBERTO #Amici19 -