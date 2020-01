Soleimani, io so da che parte stare (Di sabato 11 gennaio 2020) In Italia c’era chi sapeva leggere le relazioni internazionali. In questo paese c’era una volta una sinistra e questa sinistra era capace di elaborare un pensiero critico, radicale, fuori dagli schemi dell’ortodossia. Non tutta. Sto parlando anzi di una minoranza. Era la sinistra intellettuale ed eretica, certo, fatta spesso di irregolari, cani sciolti che si tenevano lontani dalla Realpolitik che il togliattismo aveva inoculato nel comunismo italiano. Una sinistra realista, tuttavia. Però non cinica, sostenuta da una tensione etica che faceva da contrappunto allo sguardo disincantato sul potere e sullo scettro grondante di lacrime e sangue, come diceva il poeta, e che invece di quello scettro si compiaceva. Quel pensiero critico oggi è stato abbandonato perché non c’è più una sinistra, né quella ortodossa che spiegava le relazioni internazionali alla luce del marxismo-leninismo, né ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

disinformatico : Complimenti, @RaiNews , anche voi spacciate un videogioco per il video della morte del generale Soleimani. Control… - disinformatico : La cialtronaggine imperversa. Complimenti a Vittorio Feltri e alla sua redazione di Libero, che spacciano un videog… - fattoquotidiano : Errore di calcolo - L’ordine di uccidere il generale Soleimani senza aver consultato il Congresso diventa un boomer… -