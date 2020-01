Sci di fondo, Linn Svahn vince la sprint tl della Coppa del Mondo 2020 a Dresda. 22ma Greta Laurent (Di sabato 11 gennaio 2020) Successo svedese nella sprint tl femminile andata in scena oggi a Dresda, in Germania e valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo: Linn Svahn batte la slovena Anamarija Lampic, che arrivava da due vittorie consecutive nelle sprint del Tour de Ski, mentre è terza l’altra svedese Maja Dahlqvist. Fuori ai quarti le due azzurre che avevano superato le qualificazioni: 22ma Greta Laurent, 30ma Alice Canclini. In finale vittoria della svedese Linn Svahn, che chiude in 2’31″50 e batte di 0″21 la slovena Anamarija Lampic, seconda, e di 0″26 l’altra svedese Maja Dahlqvist. Resta ai piedi del podio la statunitense Sophie Caldwell, quarta. Completano il quadro delle finaliste il quinto posto della svedese Linn Soemskar, a 1″01, mentre è sesta la svizzera Laurien van der Graaff, staccata di 1″72. In semifinale era arrivato il passaggio del ... Leggi la notizia su oasport

