Pd, Zingaretti: “Regionali? Vinciamo in Emilia Romagna e dopo lancio partito nuovo” (Di sabato 11 gennaio 2020) Nicola Zingaretti punta alle prossime elezioni regionali per avviare successivamente una fase nuova nel partito Democratico. ROMA – Nicola Zingaretti ha rilasciato un’intervista a “La Repubblica”. Il leader del partito Democratico guarda alle imminenti elezioni regionali, in particolare in Emilia Romagna, e agli orizzonti futuri. Emilia Romagna e partito nuovo “Vinciamo in Emilia-Romagna, il Pd sta facendo la campagna elettorale per Bonaccini in splendida solitudine (senza l’appoggio di Iv e M5s), e poi cambio tutto: sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito“. Così ha detto Zingaretti, spiegando: “Non penso a un nuovo partito, ma a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del Paese“. fonte foto https://www.facebook.com/nicolaZingaretti/ Zingaretti: “Aprirci alle ... Leggi la notizia su newsmondo

