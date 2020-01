L’ex grillina Fattori a TPI: “I soldi restituiti dai parlamentari M5S non vanno ai cittadini ma a Rousseau” (Di sabato 11 gennaio 2020) La senatrice Elena Fattori è stata per anni uno dei punti di riferimento del Movimento 5 Stelle. Unica “big” a fronteggiare Luigi Di Maio nella corsa a capo politico del Movimento nel 2017, venne sospesa dai grillini per non aver preso parte alla votazione in Parlamento sul caso Diciotti. Non aveva risparmiato critiche in passato durante il periodo di militanza, ma da ex è ancora più agguerrita e da novembre 2019 descrive Davide Casaleggio come un “lobbista”. Fattori commenta a TPI le ultime espulsioni di alcuni parlamentari tacciati di aver violato lo statuto del Cinque Stelle, il malcontento rispetto alla leadership di Di Maio e il futuro del Movimento. E fa accuse pesanti rispetto all’uso controverso delle restituzioni dei fondi dei parlamentari Allora Fattori, la devo chiamare ex o si sente ancora grillina? Eheh (sorride). Non mi sento più grillina, no, ... Leggi la notizia su tpi

