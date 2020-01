La Russia fa esercitare la flotta nel Mar Nero (Di sabato 11 gennaio 2020) Si sono svolte con successo le esercitazioni della forza navale russa nel Mar Nero. Ad assistervi era anche il capo del Cremlino, Vladimir Putin, che ha valutato “positivamente” l’operato nella Marina russa, oggetto di grande investimento per la Federazione. Alle manovre navali hanno preso parte numerose unità della flotta del Nord e della flotta del Mar Nero, tra quali si contavano almeno 30 unità navali e 40 velivoli delle Forze aerospaziali. Grande assente è stato l’incrociatore portaeromabili Admiral Kuznetsov, nave ammiraglia della flotta del Nord, costretta a rimanere in cantiere per terminare gli ulteriormente prolungati lavori di manutenzione a seguito dell’incendio che ha colpito la nave. Tuttavia il capo di Stato russo Vladimir Putin ha tenuto a precisare di fronte alla stampa come le manovre siano state efficaci e soddisfacenti, e come sia stato ... Leggi la notizia su it.insideover

