Joaquin Phoenix in piazza ​contro i cambiamenti climatici - (Di sabato 11 gennaio 2020) L'attore Joaquin Phoenix, fresco di Golden Globe come miglior attore per "Joker", è stato arrestato durante una manifestazione pro-ambiente non autorizzata di fronte a Capitol Hill a Washington D.C. A finire in manette con lui anche l'attore Martin Seen e Susan Sarandon. Tutti avevano accettato l'invito di Jane Fonda a manifestare in piazza contro i cambiamenti climatici

