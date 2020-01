Intelligenza artificiale e bellezza: “Perso”, il fondotinta del futuro (Di domenica 12 gennaio 2020) L’Intelligenza artificiale al servizio della bellezza. L’Oreal ha presentato Perso, un dispositivo sviluppato dal Technology Incubator di L’Oréal capace di creare su richiesta formule personalizzate per la cura della pelle, rossetti e fondotinta ottimizzabili nel tempo, integrando i dati ottenuti dall’analisi in tempo reale della pelle, della qualità dell’aria e dell’inquinamento e le informazioni sui trend del momento. Perso, che sbarcherà sul mercato nel 2021, è un dispositivo alto 16,5 centimetri e con un peso di poco superiore ai 450 grammi. ”Forte di una profonda conoscenza scientifica e del ruolo di leader nell’innovazione, L’Oréal continua a fare leva su tecnologie all’avanguardia per creare prodotti e servizi di bellezza smart in grado di rispondere alle esigenze delle consumatrici e offrire loro una personalizzazione e ... Leggi la notizia su ildenaro

chiquez78 : RT @giuslit: ”algoritmi di intelligenza artificiale per valutare merito di credito”, credendo che così si introducano “criteri oggettivi” (… - AvatarNemo : RT @FondazioneStudi: Che #lavoro verrà? L'intervento della Presidente del Consiglio Nazionale @ConsulentiLavor Marina Calderone al convegn… - GiuPagliuca : RT @FondazioneStudi: Che #lavoro verrà? L'intervento della Presidente del Consiglio Nazionale @ConsulentiLavor Marina Calderone al convegn… -