Incendi in Australia, esperto: “Gli animali superstiti non supereranno i mesi successivi“ (Di sabato 11 gennaio 2020) Gli Incendi devastanti che stanno bruciando in Australia hanno colpito duramente la fauna locale ma ora Michael Clarke, ecologo della La Trobe University a Bundoora, Melbourne, che ha studiato l’effetto degli Incendi sugli ecosistemi e il modo in cui questi si riprendono, ha aggiunto un ulteriore effetto negativo dei roghi sugli animali. Secondo Clarke, gli animali che sopravvivranno ai roghi attuali, non riusciranno a scampare nei mesi successivi alla mancanza di cibo e all’habitat impervio in cui si troveranno. Da quando, 15 anni fa, un Incendio ha devastato la sua proprietà agricola, Clarke ha studiato come gli animali si comportano dopo gli Incendi. Intervistato da Nature, ha spiegato perché gli Incendi di questa stagione australe potrebbero rivelarsi particolarmente devastant: “Dopo un Incendio una foresta è mortalmente silenziosa. A parte i ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

valigiablu : Volevamo avvisare il branco di negazionisti-sovranisti che sta coordinando l'attacco contro di noi per l'articolo s… - valigiablu : “Australia, 180 persone arrestate per gli incendi”: la falsa informazione cavalcata dai negazionisti del clima… - Agenzia_Ansa : Leonardo #DiCaprio dona 3 milioni di dollari contro incendi in #Australia Con la sua fondazione per l'ambiente crea… -