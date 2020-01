Gazzetta | Lobotka e Demme all’Olimpico per assistere a Lazio-Napoli

Gazzetta : ultimatum per Lobotka - o si chiude entro sabato o l’operazione salta : Il tempo è scaduto, il Napoli non può più continuare ad attendere per Lobotka. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il club azzurro avrebbe fatto recapitare un ultimatum al Celta Vigo che nelle ultime ora ha tentennato per chiudere l’affare Lobotka. I galiziani non solo avrebbero voluto più soldi dei 20 milioni messi in campo da De Laurentiis, ma adesso volevano trovare un sostituto prima di accettare l’offerta. Da qui ...

Gazzetta : Lobotka rompe col Celta - vuole andare a Napoli : Trattativa difficile si è dimostrata quella con il Celta Vigo per portare a Gattuso il suo regista, Lobotka è il miglior alleato di Giuntoli nella trattativa. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, lo stesso giocatore che ha informato il proprio club della decisione presa di andare a Napoli. Del resto il Napoli non solo ha fretta, ma non ha neanche alternative a Lobotka e quindi Giuntoli proverà il tutto per tutto nei prossimi giorni anche ...

Gazzetta : Napoli-Lobotka - il Celta prende tempo per evitare le contestazioni della piazza : I segnali che arrivano dalla Galizia per l’affare Lobotka al Napoli sono positivi, scrive la Gazzetta dello Sport. Le parole del tecnico del Celta, ieri, in conferenza stampa, hanno lasciato intendere chiaramente che il centrocampista non sogna che il Napoli e che è vicinissimo all’azzurro. Ma serve ancora un pizzico di pazienza per risolvere le cose all’interno del club spagnolo. Scrive la rosea: “Ormai serve un pizzico ...

Gazzetta : 5 milioni separano il Napoli e il Celta Vigo per Lobotka : Sono state disattese le aspettative per l’affare Lobotka. Ieri mattina c’era la convinzione che si potesse chiudere a breve e soprattutto che gli spagnoli non avrebbero creato problemi ed invece all’ultimo minuto è saltato l’incontro previsto con Giuntoli come scrive la Gazzetta dello Sport Il viaggio del diesse in Spagna è stato annullato all’ultimo momento, quando ha saputo che il presidente galiziano s’era impuntato ...

Gazzetta – Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli a Madrid : si chiude subito per Stanislav Lobotka : Il ds Cristiano Giuntoli è partito alla volta di Madrid per incontrare i dirigenti del Celta Vigo e definire l’ingaggio di Stanislav Lobotka. L’annuncio arriva dall’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport, che spiega come Aurelio De Laurentiis voglia mettere il centrocampista a disposizione di Gennaro Gattuso quanto prima. La coperta è corta e le partite sono tante. Non sono ammessi ritardi. L’offerta del Napoli agli ...

Gazzetta : Lobotka al Napoli - Giuntoli vola in Spagna - a breve le visite mediche : Il Napoli ha fretta, non ha più temo per aspettare ancora Lobotka. Ieri Giuntoli è volato a Madrid con il benestare di De Laurentiis per chiudere l’affare con un prestito (3 milioni) con obbligo di riscatto a giugno (17) per un totale di 20 milioni di euro, a fronte di 25 chiesti dal presidente del Celta Vigo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. De Laurentiis ritiene che l’offerta fatta sia giusta per un giocatore che non ha nessuna ...

Gazzetta : il Napoli spera di far esordire Lobotka contro la Lazio : Il Napoli ha puntato forte su Lobotka, l’offerta al Celta Vigo è di 3 milioni subito e 17 a giugno per esercitare l’obbligo di riscatto, una formula che sembra incontrare il favore del club spagnolo. Non ci dovrebbero essere dunque colpi di scena per la chiusura dell’affare, si aspetta la risposta ufficiale che dovrebbe arrivare a giorni, anche perché, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha fretta di portare ...

Gazzetta : fondamentale il ruolo di Hamsik per la chiusura dell’affare Lobotka : Non sembra ci possano essere intoppi per la chiusura dell’affare Lobotka con il Celta, entro pochi giorni Gattuso dovrebbe finalmente avere il regista che gli manca per mettere in campo il suo 4-3-3, ma un ruolo fondamentale nella trattativa è stato quello di Marek Hamsik. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo slovacco avrebbe più volte sentito l’ex capitano del Napoli per essere rassicurato che la scelta fosse quella ...

Gazzetta : Napoli-Celta Vigo - affare fatto per Lobotka - manca solo la ratifica : affare fatto, secondo la Gazzetta dello Sport, tra il Napoli e il Celta Vigo per Lobotka. Dopo l’incontro di ieri a Madrid le parti avrebbero trovato l’intesa per il passaggio del calciatore slovacco in azzurro, resta solo da attendere l’ufficialità prima che Gattuso possa finalmente avere a disposizione il suo regista per il 4-3-3 “È soltanto questione di ore per l’annuncio ufficiale del trasferimento di ...

Gazzetta : Napoli in chiusura per Lobotka. Il Celta Vigo può cedere a 18 milioni più bonus : Sembrerebbe in chiusura l’affare Lobotka al Napoli. Lo scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, su Twitter. Il Napoli ha raggiunto l’accordo totale con il centrocampista per un contratto fino al 2024 con uno stipendio di 1,8 milioni più bonus a stagione. Restano solo da limare gli ultimi dettagli con il Celta Vigo. Il club spagnolo chiede 20 milioni cash. Secondo Schira, tuttavia, potrebbe cedere ...

Gazzetta : questa sera a Madrid previsto un incontro Napoli-Celta per Lobotka : È previsto già per questa sera, secondo la Gazzetta dello Sport un primo incontro tra il Celta e il Napoli per chiudere l’affare Lobotka. le due società hanno oramai raggiunto un accordo di massima anche se non ci sono stati fino ad ora contatti ufficiali, manca adesso di limare le cifre e firmare. Napoli e Celta Vigo avranno un primo contatto, in Spagna, per avviare la trattativa per l’acquisto di Stanislav Lobotka, 25 anni, nazionale ...

Gazzetta : l’arrivo di Lobotka significherà l’esclusione di Fabian Ruiz : Nei prossimi giorni, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il Napoli formalizzerà la sua offerta per Lobotka al Celta Vigo. I due club non sono ancora perfettamente d’accordo sul prezzo, ma il tutto è una formalità, a quanto pare manca solo la firma per il passaggio in azzurro del calciatore. Ma l’arrivo dello slovacco dovrà coincidere con un’esclusione eccellente a centro campo tra Alla, Fabian Ruiz e Zielinski Uno dei ...

Gazzetta : De Laurentiis ha deciso l’offerta da fare per Lobotka : Il Napoli ha stabilito che sarà il centrocampista del Celta Vigo il rinforzo per la mediana di Gattuso. Anche il calciatore è convinto di volersi trasferire in azzurro, resta solo da chiudere l’accordo con il club per il trasferimento “Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare su come presentare l’offerta. In pratica, ne chiederà il prestito con obbligo di riscatto, versando subito 3 milioni e i rimanenti 27, dei 30 che ...