Fonseca: alla Roma manca la mentalità (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ un problema di mentalità e aggressività. Firmato Paulo Fonseca. Questo articolo potrebbe anche finire qui. Perché il tecnico portoghese, nella conferenza stampa pre Roma-Juventus è di fatto giunto al nocciolo della questione. Chi vive a queste latitudini lo sa già e non è di certo sorpreso. Questo è da sempre il tallone d’Achille di questa squadra, dalla notte dei tempi. Anche se, secondo qualcuno, è solo un problema di qualità tecnica. C’è chi è pronto a giurare che per essere competitivo ai massimi livelli è sufficiente acquistare grandi calciatori. Tutto vero, ma a metà. Perchè poi i grandi calciatori vanno gestiti. E la dimostrazione più evidente sono paradossalmente le stagioni vincenti dei giallorossi. Infatti le squadre scudettate di mister Liedholm e di mister Capello è vero che avevano grandi calciatori e che hanno vinto ma è anche vero che hanno messo in ... Leggi la notizia su romadailynews

