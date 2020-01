Facebook, l’Antitrust conferma: “Il social network non può dirsi gratuito” (Di sabato 11 gennaio 2020) Pesante dichairazione dell’Antitrust. Infatti per il tribunale amministrativo, i dati degli utenti di Facebook sono una vera e propria moneta di scambio. E’ arrivata la tanto attesa sentenza del Tar del Lazio, sul social network più usato al mondo, Facebook. Secondo l’Antitrust, infatti, il social non sarebbe affatto gratuito, con i dati personali degli utenti … L'articolo Facebook, l’Antitrust conferma: “Il social network non può dirsi gratuito” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

