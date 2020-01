“Dogman” di Matteo Garrone, stasera su Rai 3 (Di sabato 11 gennaio 2020) Dogman, in programma stasera su Rai 3 in prima visione TV, è uno dei più recenti e apprezzati film diretti da Matteo Garrone, che ne è anche coautore e sceneggiatore. Già regista di film come Gomorra e Reality, Garrone è considerato uno dei più audaci e influenti cineasti italiani contemporanei. Suo è anche il film Pinocchio attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche, con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto. Il film Dogman, liberamente ispirato alla storia del “canaro della Magliana”, fu presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2018. Fu un successo sia per il pubblico e che per la critica. Ricevette già allora apprezzamenti diffusi, estesi non soltanto alla profondità del soggetto ma anche all’intensità delle interpretazioni. L’attore protagonista, Marcello Fonte, vinse a Cannes il premio per la migliore interpretazione maschile. ... Leggi la notizia su ilveggente

