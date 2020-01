Confermata la prima morte per polmonite Sars (Di sabato 11 gennaio 2020) La Cina ha annunciato il primo decesso per polmonite, virus che a dicembre era stato registrato a Wuhan, nell’Hubei. L’infezione è stata attribuita ad un nuovo virus che già in passato colpito decine di persone. Cina, primo decesso per polmonite da dicembre Secondo quanto emerge dalla Cina, è deceduto il primo malato di polmonite Sars. A dicembre 2019 era stato registrato il virus a Wuhan, nell’Hubei, e già la polmonite aveva colpito diversi pazienti. La commissione sanitaria di Wuhan non ha ancora reso pubblico il fascicolo dei dettagli relativi al caso, rendendo noto solo il fatto che la maggior parte dei pazienti lavorasse in un mercato del pesce e di selvaggina della città che però era stato chiuso a partire dal 1 gennaio 2020 per precauzione. Un nuovo virus pericoloso Secondo quanto raccolto dalle analisi scientifiche, il virus in questione appartiene ad un nuovo ... Leggi la notizia su notizie

