Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020: Shiffrin in testa, Brignone terza dopo la discesa di Altenmarkt (Di sabato 11 gennaio 2020) Mikaela Shifrin si conferma ampiamente al comando della Classifica della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino al termine della discesa libera di Altenmarkt. La statunitense non è scesa sulle nevi austriache ma vanta ben 313 punti di vantaggio su Petra Vlhova mentre Federica Brignone è in terza posizione, a chiudere la top ten della generale ci sono Sofia Goggia e Marta Bassino. La svizzera Corine Suter è invece al comando della Classifica di discesa. Di seguito le classifiche della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020: 1. Mikaela Shifrin (USA) 826 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 513 3. Federica Brignone (Italia) 465 4. Michelle Gisin (Svizzera) 361 5. Viktoria Rebensburg (Germania) 338 6. Corinne Suter (Svizzera) 325 7. Wendy Holdener (Svizzera) 287 8. Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 281 9. Sofia Goggia (Italia) 275 10. Marta Bassino ... Leggi la notizia su oasport

