Cina: primo morto per polmonite dal virus della famiglia Sars (Di sabato 11 gennaio 2020) La Cina ha annunciato il primo decesso legato ai casi di polmonite virale registrati a partire da dicembre dal focolaio individuato a Wuhan, nell’Hubei. L’infezione e’ stata attribuita a un nuovo tipo di virus della stessa famiglia della Sars, che tra il 2002 e il 2003 uccise oltre 700 persone tra Cina e Hong Kong. La Commissione sanitaria di Wuhan ha spiegato che 41 persone sono state diagnosticate con i sintomi della polmonite virale: oltre alla prima vittima, 7 restano in condizioni gravi e due sono state dimesse.L'articolo Cina: primo morto per polmonite dal virus della famiglia Sars sembra essere il primo su Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

