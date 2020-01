Casini colpisce ancora, gli auguri social a Renzi: «Sei un bimbo, potrei darti qualche scappellotto» (Di sabato 11 gennaio 2020) Tra i diversi auguri arrivati a Matteo Renzi sui social per il suo 45mo compleanno, ci sono anche quelli di Pierferdinando Casini, che ancora una volta non ha resistito alla tentazione di commentare sul profilo Instagram dell’ex premier con una battuta. «Sei ancora un bimbo – ha scritto Casini, che di anni ne ha quasi venti in più – posso darti qualche scappellotto». In un’altra incursione sul profilo di Renzi, Casini lo aveva blastato in occasione di un selfie del senatore toscano con una riproduzione di E.T.: «Siete identici», gli aveva scritto l’ex presidente della Camera: «E mica possono essere tutti belli come te Pier», aveva poi risposto Renzi. L'articolo Casini colpisce ancora, gli auguri social a Renzi: «Sei un bimbo, potrei darti qualche scappellotto» proviene da Open. Leggi la notizia su open.online

