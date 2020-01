Calcio femminile, nette vittorie di Fiorentina e Roma nell’undicesimo turno di Serie A 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) In attesa dei match Tavagnacco-Juventus (ore 12.30) e Milan-Empoli Ladies (ore 14.30) di domani, si sono disputati quattro incontri dell’undicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. I confronti odierni hanno confermato i valori in campo e non vi sono state grosse sorprese. Alle ore 12.00 la Roma di Betty Bavagnoli ha regolato il Pink Bari sul rettangolo verde pugliese con un perentorio 3-0: ad andare a segno sono state Agnese Bonfantini al 5′, Manuela Giugliano al 10′ e la francese Lindsey Thomas al 72′. Per le giallorosse si tratta del secondo successo in tre incontri contro le biancorosse. Le capitoline, terze in classifica, sono sempre precedute di una lunghezza dalla Fiorentina, impostasi sul campo del fanalino di coda Orobica 4-1. Una doppietta di una sempre più convincente Ilaria Mauro (al 10′ e al 19′) e le ... Leggi la notizia su oasport

cinephilealways : Il commentatore di Sassuolo Hellas che si stupisce che le giocatrici non si lamentino su rigori o gialli e lo ribad… - AndreaInterNews : Chissà se la statistica 'per vincere non bisogna subire gol' vale anche per il Calcio Femminile, perché se così fos… -