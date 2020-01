Boeing ucraino caduto, l’Iran ammette di averlo abbattuto: scambiato per “aereo nemico”, 176 morti. Rohani: “Imperdonabile” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Quartier generale delle Forze armate iraniane ha ammesso che il Boeing precipitato quattro giorni fa poco dopo il decollo dall’aeroporto Imam Khomeini di Teheran è stato “erroneamente” e “involontariamente” preso di mira dalle forze di difesa aerea iraniane che lo hanno scambiato per un “aereo nemico“. Tutti i 176 tra passeggeri e membri dell’equipaggio del 737 dell’Ukraine International Airlines sono morti a seguito dell’incidente. Fino a ieri l’Iran aveva negato di aver abbattuto il velivolo con un missile. Sono stati “missili lanciati purtroppo” per un “errore umano imperdonabile” a causare ”l’orribile schianto” del Boeing 737. Lo scrive il presidente iraniano Hassan Rohani su Twitter, dove cita l’esito della ”indagine interna condotta dalle Forze Armate” della Repubblica islamica. Porgendo le sue “condoglianze e le sue ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

