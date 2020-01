WTA Shenzhen 2020: Rybakina aspetta Alexandrova in finale, Muguruza eliminata (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si sono concluse poco fa le semifinali del torneo WTA International di Shenzhen, in Cina, e ad arrivare all’ultimo atto non c’è Garbiñe Muguruza. La spagnola, infatti, è stata eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova per 6-4 6-3, mentre dall’altra parte della rete ci sarà la kazaka Elena Rybakina, vincitrice sulla ceca Kristyna Pliskova con il punteggio di 6-2 7-5. Per la russa si tratta della seconda finale a livello WTA (escludendo i 125k di Limoges), per la kazaka della terza. L’una è già certa di rientrare nelle prime 30 a fine torneo, l’altra come minimo sarà al 34° posto. Per entrambe, in ogni caso, si tratterà del best ranking. Nella prima semifinale, Alexandrova trova il break a 30 nel sesto gioco, portandosi così sul 4-2. Va a servire per il set sul 5-3, ma dopo tre opportunità sprecate di chiuderlo perde la battuta; Muguruza, però, manca ... Leggi la notizia su oasport

livetennisit : WTA Shenzhen: LIVE I risultati con il dettaglio delle Semifinali - sportface2016 : Ecco il programma delle semifinali a #Shenzhen - #Wta - PaulBacon30 : .@GarbiMuguruza motors into #Shenzhen quarterfinals… via @WTA -