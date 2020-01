Trono classico 10 gennaio: Giulio furioso arriva una nuova tronista (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tutti pronti per la nuova puntata del Trono classico, che riserverà diverse sorprese al pubblico. In studio arriverà la nuova tronista Sara Amira. La ragazza è estranea al mondo dello spettacolo e assistente di volo, giunta nello studio di Maria De Filippi per trovare il vero amore, almeno si spera! Grande spazio all’interno della puntata verrò dato invece a Giulio Raselli che continua a non sapere scegliere tra Giulia e Giovanna. L'articolo Trono classico 10 gennaio: Giulio furioso arriva una nuova tronista proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

ohiohimarta : RT @Ri_Ghetto: Daniele Dal Moro nuovo tronista: il business di quello schifo del Trono Classico continua senza sosta. Io, davvero, mi augur… - lavymart : RT @OnlyForPaola: @MMasneri @Ri_Ghetto A me piace sempre ricordarle così, gioiose e intelligenti. Per questo il trono classico va così bene… - litaslife_026 : RT @Ri_Ghetto: È bene ricordare quale redazione illuminata ci sia alla gestione del trono classico -