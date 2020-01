‘Sto male…’: Armando Incarnato preoccupa i fan, ecco cosa è successo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il discutissimo cavaliere di uomini e Donne nelle ultime settimane è al centro di numerosi pettegolezzi. Armando Incarnato, pare non stia vivendo un bel periodo e lo confermano le anticipazioni del Trono Over. Sul alcuni siti web si parla di parla addirittura di un allontanamento su richiesta di Gianni Sperti. Ma qual è la verità? Intanto, a poche ore dalla messa in onda di una nuova puntata, l’ormai ex cavaliere non sta bene e lo conferma lui stesso attraverso i social. Vediamo cosa gli è successo. Armando Incarnato sta male, brutta influenza per l’ex cavaliere Con un Instagram Stories, Armando Incarnato ha fatto sapere ai suoi followers di non stare bene. Nel dettaglio il 40enne ha confermato di avere l’influenza, o meglio febbre e dolori lungo il corpo. Nonostante la sua pessima condizione fisica è comunque dovuto andare a lavoro e svolgere i suoi impegni. Dalla ... Leggi la notizia su kontrokultura

