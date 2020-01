Solarium e lungomare, tutto fermo dopo i danni della mareggiata (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Ad un mese circa dalle tre mareggiate che alla fine del 2019 hanno interessato la costa salernitana, nel cuore della città sono ancora evidenti i segni delle ferite. A parte i danni subiti dai privati (al porto turistico alcune barche sono state danneggiate ed una è addirittura affondata), il Solarium di piazza della Concordia appare rotto i più punti della struttura in legno – il mare vi ha scaraventato sopra i New Jersey di cemento come fossero fruscelli – il passamano in ferro è tanto arrugginito da apparire fragile e pericoloso ed il lungomare resta in attesa dell’indispensabile consolidamento strutturale sia a Mercatello che all’altezza dell’incrocio io con via Velia. L'articolo Solarium e lungomare, tutto fermo dopo i danni della mareggiata proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

