Sciopero aereo confermato per martedì 14 gennaio: voli a rischio in tutta Italia (Di venerdì 10 gennaio 2020) voli a rischio in tutta Italia nella giornata di martedì 14 gennaio. I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, hanno confermato lo Sciopero nazionale, che riguarderà “diverse aziende e vettori del trasporto aereo” e anche Enav. Questo è quanto si legge in una nota congiunta diffusa dopo un incontro dei … L'articolo Sciopero aereo confermato per martedì 14 gennaio: voli a rischio in tutta Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

zazoomblog : Sciopero aereo 14 gennaio voli a rischio: gli orari dello stop - #Sciopero #aereo #gennaio #rischio: - EnzoPapaios : RT @MediasetTgcom24: Sciopero aereo il 14 gennaio, voli a rischio in tutta Italia #scioperoaerei - AlguerIT : ALGHERO Sciopero aereo di quattro ore il 14 gennaio -