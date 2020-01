Sabotaggio ad Avanti un altro, Paolo Bonolis e Luca Laurenti nei guai: le proteste sui social [FOTO] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il guiness ad Avanti un altro! Nella puntata di Avanti un altro! andata in onda ieri sera, giovedì 9 gennaio 2020 i telespettatori di Canale 5 hanno potuto assistere ad un guinnes dei primati. Infatti non era mai successo che dall’inizio fino al gioco finale ci fosse solo una concorrente a rispondere alle domande di Paolo Bonolis e quelle del mini-mondo. Inoltre Giorgia è approdata alla fase finale del game show con 0 euro. Per regolamento, il programma le ha dato comunque 100 mila euro potenziali. E proprio dopo i titoli di coda che sul web si è scatenata una vera e propria protesta. Per quale ragione? La decisione penalizzante di Paolo Bonolis La concorrente Giorgia ha praticamente monopolizzato la quarta puntata della nona stagione di Avanti un altro!. Dopo aver risposto a delle domande in modo corretto per l’intero appuntamento, la ragazza si è trovata al gioco finale ... Leggi la notizia su kontrokultura

