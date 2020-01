Previsioni Meteo a lungo termine: dal 20 gennaio torna il maltempo con nevicate fino a quote basse (Di sabato 11 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Poche novità di rilievo per gran parte della seconda decade di gennaio. A dominare la scena europea e mediterranea continuerà ad essere un esteso anticiclone il quale continuerà a portare su gran parte del territorio italiano condizioni di prevalente instabilità. Solo sulle estreme regioni meridionali saranno possibili dei disturbi, determinati da una blanda circolazione instabile che continuerà a resistere sul territorio nordafricano. Con l’avvento della terza decade, invece, si conferma una tendenza a cambiamento del tempo con l’arrivo sul bacino del Mediterraneo di correnti più instabili di matrice artica o continentale e tempo che andrebbe via via peggiorando da Nord a Sud, con più nubi, piogge e anche nevicate fino a quote basse. Ecco l’evoluzione più nei dettagli Previsioni Meteo – Prima fase: 14/18 gennaio 2020 Alta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

